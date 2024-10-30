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Halı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybetti

ISPARTA'da halı sahada maç yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avukat Mustafa Serkan Demirekin (50), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 14:31, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:48
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Halı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybetti

Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, burada hayatını kaybetti. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Demirekin'in cenazesi, otopsisinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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