Belediye dalgıçlarına dalış tazminatı ödenir mi?

Dalgıç kadro unvanı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin eki Ek-3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri (IV) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları arasında sayılmıştır. Ek-4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri, (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde; unvan kodu 9875, unvanı dalgıç, sınıfı GİH, en üst derece 3, en alt derece 11 olarak belirlenmiştir.

Dalgıç; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Madde 5/2'ye göre unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. Yönetmeliği Madde 9/1'e göre dalgıç kadrosuna atanabilmek için, en az ortaöğretim mezunu olmak ve özel mevzuatında öngörülen diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak şartı istenilmiştir.

3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu'nun; "Amaç" başlıklı 1'inci maddesine göre;

" Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir."

"Kapsam" başlıklı 2'nci maddesine göre;

" Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır."

"Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre;

" Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı: Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onaylanan emniyet personeline kurbağa adam; kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir."

" Tazminatın ödenme şartları ve kesilmesi" başlıklı 6'ncı maddesinin (g) bendine göre;

" Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir."

Yukarıda yer verilen mevzuat ışığında; ödenecek dalış tazminatının pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayları ile sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu sayılanlar arasında "dalgıç" yer almamaktadır. Dolayısıyla, belediyelerde dalgıç kadrosunda bulunan memurlara dalış tazminatının ödenmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

