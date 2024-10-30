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Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek. 417 kilowattsaatin yani 1.050 liranın üzerindeki faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 15:00, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:14
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Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için elektrikte sübvansiyonlu fiyatın kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ve bu abonelerin şubat ayından sonra gerçek fiyattan elektrik alacaklarını ifade etti.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik tarifeleri hakkındaki sorularını yanıtlayan Bayraktar, "EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu." dedi.

GERÇEK MALİYET KİMLERE YANSITILACAK?
Bakan Bayraktar, Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu söyledi.

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre abonenin aylık faturası 1.050 lirayı geçerse elektriği "gerçek maliyeti" ile satın almaya başlayacak.

KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?
Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun da yüzde 3'ünün yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğinin altını çizen Bayraktar, "Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesimler bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor" dedi.

FATURALARA NASIL YANSIYACAK?
Basında geçen hafta yer alan haberlerde yılda 5 bin kilowatt-saat, yani ayda 417 kilowatt-saatten daha fazla elektrik tüketenlerin sübvansiyonlu fiyattan elektrik alamayacağı bildirildi ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Konu hakkında sektör kaynakları, basında belirtildiği gibi yıllık tüketim için 5 bin kilowatt-saat sınır belirlenmesi halinde bu sınırı aşan abonelerin son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi kapsamında faturalarının yaklaşık iki katına çıkacağını belirtti.

Bir sektör kaynağı, "Aylık tüketimi 420 kilowatt-saat civarı olan bir fatura şu anda yaklaşık 1.000 lira ediyor. Eğer bahsedildiği gibi 5 bin kilowatt-saat üzerinden bir son kaynak tedarik düzenlemesi yapılırsa bu fatura 2.000 lira düzeyine gelecektir. Bu da yüzde 96-97 civarı bir artış yapar" dedi.

CAMİ VE CEMEVLERİNE İSTİSNA
Desteğin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği demek ki karşılayabilecek mali durumları var. Elbette ki burada istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri... Onlar zaten mesken grubunda. Onlar yine o istisnalarla devam edecek. Öyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var ama hakikaten bir desteğe, ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere de bunu vermenin anlamlı olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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