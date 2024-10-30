İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
Hac kurası yarın çekilecek
Hac kurası yarın çekilecek
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı
Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı
Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 3 şirketi satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 3 şirketi satışa çıkardı
Maliye, işverene prim desteğinde nabız yokluyor
Maliye, işverene prim desteğinde nabız yokluyor
Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor?
Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor?
Doğal gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletten
Doğal gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletten
Bakan Tunç açıkladı: Savcılar GBT'yi mutlaka görmeli
Bakan Tunç açıkladı: Savcılar GBT'yi mutlaka görmeli
Gıdada 4 probleme 3 bakanlık el atacak!
Gıdada 4 probleme 3 bakanlık el atacak!
CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net karı eylül ayında yüzde 12,1 düşüşle 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 15:38, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:39
Yazdır
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK'nin Eylül 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 6 trilyon 966 milyar 779 milyon lira artarak 30 trilyon 518 milyar 692 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 15 trilyon 14 milyar 391 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 893 milyar 873 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,71 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 20,1 artarak 17 trilyon 835 milyar 273 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2 trilyon 643 milyar 632 milyon liraya ulaştı.

Eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 olarak kayıtlara geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber