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Domuz saldırısına uğrayan çiftçi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çiftçi Mehmet Keser, tarlada çalıştığı sırada domuz saldırısına uğradı. 54 yaşınadaki çiftçi, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 23:55, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 23:55
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Domuz saldırısına uğrayan çiftçi öldü

Milas'ın Bafa Mahallesi'nde mısır tarlasında çalışan Mehmet Keser, yaban domuzunun saldırısına uğradı.

İki çocuk babası Keser'in çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keser, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Domuzun da bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

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