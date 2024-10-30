Cinayet davası öncesinde olay: Adliye koridoru bir anda karıştı

Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.

Polis ve güvenlik ekipleri, olası olumsuzluklara karşı duruşma sonuna kadar adliye koridorunda bekledi.

Kavgaya müdahale eden güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken, bu kez kadınlar birbirine girdi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle ayrılan taraflar, duruşma öncesi gözaltına alındı.

Tartışmaya, aile büyüklerinin de karışmasının ardından taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Akrabalar arasında başlayan husumet nedeniyle işlenen cinayetin Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması öncesinde, taraflar arasında arbede çıktı. Duruşmaya katılmak için gelen, aynı zamanda akraba olan taraflar arasında, adliye koridorunda tartışma yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net