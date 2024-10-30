Amedspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 16:40, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:41
Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'da başkan Aziz Elaldı ve yönetiminin görevi bırakması sonrası Ersun Yanal'ın da ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ayrılık kararı aldı. Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakması sonrası deneyimli hoca da Amedspor ile yolları ayırdı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.
Deneyimli hocanın kararını basın açıklaması yaparak duyurması bekleniyor.
Ersun Yanal, Amedspor'un başında 10 maça çıktı. Amedspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.
Ersun Yanal'dan açıklamalar; pic.twitter.com/cGdTLsYiNBAmedspor (@amedskofficial) October 30, 2024