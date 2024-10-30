Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'ndeki halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı.

Durumu fark eden arkadaşları yardıma koşarak Demirekin'e kalp masajı yaptı.

İhbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Demirekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirekin'in cenazesinin, otopsi sonrası bugün ikindi vakti Gökgöz Camii'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Avukatın maç sırasında fenalaştığı anlar da kameralar ile görüntülendi.

Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.