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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 18:28, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 18:29
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - ''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.


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