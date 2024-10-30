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TBMM Başkanvekili Karaca, fener alayında düşüp ayağını kırdı

Denizli'de düzenlenen fener alayında düşen TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın sağ ayak tarak kemiği kırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 19:56, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 19:57
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TBMM Başkanvekili Karaca, fener alayında düşüp ayağını kırdı

Denizli Demokrasi Platformu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayına katılan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yürüyüş sırasında ayağı takılıp düştü.

Özel bir hastaneye kaldırılan Karaca'nın sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Karaca bugün yazılı bir açıklama yaparak durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de 29 Ekim Salı akşamı düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü sırasında ufak bir talihsizlik yaşadı. Coşkulu kalabalık ile birlikte yürüyüşte yer alan TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'nın düşmesi nedeniyle ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tıbbi müdahalesi yapılan TBMM Başkanvekiline doktorlar tarafından istirahat verildi. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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