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Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı

Ameliyat olan Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 20:02, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 20:04
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Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı. 73 yaşındaki oyuncu şimdi de bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyat oldu.

Çok riskli bir ameliyat geçirdi

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi:

"Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bize bağışladı"

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