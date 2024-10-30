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FETÖ'nün emniyet imamı Hablemitoğlu suikastını anlattı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' Kemalettin Özdemir tanık olarak dinlendi. Özdemir, FETÖ'nün ABD ayağını yöneten Mustafa Özcan'ın kendisine "Hablemitoğlu'nun yazdığı 'Köstebek' isimli kitabın basılmamasını teklif ettik, kendisine para da teklif ettik'' dediğini aktardı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 21:39, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 22:07
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FETÖ'nün emniyet imamı Hablemitoğlu suikastını anlattı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu.

Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı. FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' olduğu iddiasıyla başka bir davada tutuksuz yargılanması devam eden Kemalettin Özdemir, tanık olarak dinlendi.

"ÇOK ETKİLİ BİR KİŞİ"
'Özdemir, "1980-1990 yılları arasında öğretmendim, beni sohbetlere çağırıyorlardı, katıldım. Onlar kendi yetiştirdikleri kişilere görev verirlerdi; bana görev verilmedi. Bazı kişiler, kendilerini kurtarmak için çeşitli ifadeler verdiler. Mustafa Özcan'ı, aynı fakültede okumamızdan tanıyorum. Ölen adamın yerine geçecek gibi görünüyor, çok etkili bir kişi. Bu yapının içerisinde görevliydi, teröristbaşının hukuki işlerini takip ediyordu, onun birinci dereceli elemanıydı. Mustafa Özcan bir karşılaşmamızda Necip Hablemitoğlu'na 'Köstebek' kitabını yayınlamaması için 250 bin lira teklif ettiğini söyledi. Mustafa Özcan'ın Fetullah Gülen'in emri ve bilgisi dışında yaptığı çok şey vardır" diye konuştu.

"GERÇEKTEN BİLMİYORUM"
Özdemir, FETÖ'nün birtakım sapkınlıkları olduğunu söyleyerek "Bu kişilerin sohbetlerine katıldım. Hiçbir zaman sohbetlerde siyasi veya cinayetle ilgili bir konu dönmedi. Hep dini sohbetlerdi. Bunlarda birtakım sapkınlıklar vardı. Mesela öğle, ikindi ve akşamı birlikte kılıyorlardı, 'Böyle kılamazsınız' dedim. Benim bunlarla irtibatım, bu sıkıntıları gördükten sonra koptu" dedi. Hablemitoğlu ailesinin avukatının, "Necip Hablemitoğlu'nu kimin öldürdüğünü biliyor musunuz?" sorusuna Özdemir, "Gerçekten bilmiyorum" cevabını verdi. Tanık ifadelerinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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