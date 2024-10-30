'Medya sektörü soruşturmaları konusunda kamuoyu yanıltılıyor'

Rekabet Kurulu, sinema ve dizi sektörüne yönelik soruşturmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu soruşturmaların, Türkiye'nin başarılı olduğu yerli dizi alanında yurt dışına satışların engellenmesine yönelik olduğuna ilişkin kamuoyuna verilen beyanların yanlışlığına işaret edildi.

Kurul, açıklamasında, "Kurulun incelemelerini, yurt dışı satışlar da dahil olmak üzere, bazı yerli içerik üreticilerinin, üretim, satış, dağıtım ve gösterim imkanlarının engellendiği iddiaları ve bu konuda Rekabet Kurumu'na yapılan ihbarlar oluşturuyor. Bu kapsamda içeriklerin oluşturulması, dağıtımı, gösterimi, yurt içi ve dışına satış ve pazarlama süreçlerine ilişkin olarak prodüksiyon, kast, menajerlik, sinema ve TV kanalı, YouTube veya diğer medya platformları gibi sektördeki bütünleşik, iç içe geçmiş yapıların tamamında rekabetçi endişeler mercek altına alındı" ifadelerini kullandı.

Rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıyan işbirlikleri inceleniyor

Açıklamada, bu kapsamdaki çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Rekabet Kurulu, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bu alanda da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıyan işbirlikleri veya tek taraflı davranışlarıyla sektördeki diğer teşebbüsleri dışlayıcı ya da onların piyasaya girişini engelleyici çeşitli eylemleri ile sektördeki çalışanlara yönelik birtakım rekabete aykırı uygulamada bulundukları iddialarına yönelik rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların cezalandırılması konusunda kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere çalışmalarına devam edecektir."