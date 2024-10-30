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'Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmalıyız'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak hekimlerimizi sadece ameliyat ve tedavi noktasında değil bilim üretmeleri noktasında ciddi şekilde desteklemek istiyoruz. Özellikle TÜSEB üzerinden oluşturacağımız ekosistemle bilhassa Faz 1 çalışmaları yürüten bilim insanlarımızın yanında olacağız ve bilim insanlarımıza destek vereceğiz.Türkiye olarak sağlık alanında daha ileri bir iddiayla öne çıkmak durumundayız. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmalıyız. Bunun için sağlığın bilgisini üreteceğiz, sağlığın teknolojisini üreteceğiz, sağlıkla ilgili yeni şeyler söyleyeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 20:48, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 20:50
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'Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmalıyız'

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak hekimlerimizi sadece ameliyat ve tedavi noktasında değil bilim üretmeleri noktasında ciddi şekilde desteklemek istiyoruz. Özellikle TÜSEB üzerinden oluşturacağımız ekosistemle bilhassa Faz 1 çalışmaları yürüten bilim insanlarımızın yanında olacağız ve bilim insanlarımıza destek vereceğiz." dedi.

Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, Hacettepe gibi 70 yıla yaklaşmış köklü üniversitelerden birinin mensubu olmaktan çok büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi.

Medeniyetlerinin, yetiştirdiği büyük ilim insanlarıyla ve inşa ettiği eğitim kurumlarıyla yüzyıllar boyu bilime ve teknolojiye yön verdiğini belirten Memişoğlu, "Kuşkusuz ilim ve fen alanlarındaki tarihsel anlamda öncü rolümüzün arka planında, medeniyetimizin ve coğrafyamızın ilime ve ilim insanlarına verdiği büyük kıymet vardır. Dolayısıyla bu akademi, üniversitelerimiz, hocalarıyla ve yetiştirdiği ilim insanlarıyla aynı zamanda milletimizin can damarıdır." dedi.

Akademilerin, sadece bilgiyi üreten, işleyen, geliştiren, yayılmasını sağlayan öncü ve örnek merkezler olmakla yetinmemesi gerektiğini belirten Memişoğlu, aynı zamanda ülkenin ihtiyacı olan fikri temelleri de inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Hacettepelilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da akademik anlamda ulusal ve uluslararası literatürü geliştirecek, Türkiye ve insanlık adına çalışan başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak hekimlerimizi sadece ameliyat ve tedavi noktasında değil bilim üretmeleri noktasında ciddi şekilde desteklemek istiyoruz. Özellikle TÜSEB üzerinden oluşturacağımız ekosistemle bilhassa Faz 1 çalışmaları yürüten bilim insanlarımızın yanında olacağız ve bilim insanlarımıza destek vereceğiz. Tıp alanında 'ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim' diyen arkadaşlarımızın arkasında güçlü şekilde duracağız. Türkiye olarak sağlık alanında daha ileri bir iddiayla öne çıkmak durumundayız. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmalıyız. Bunun için sağlığın bilgisini üreteceğiz, sağlığın teknolojisini üreteceğiz, sağlıkla ilgili yeni şeyler söyleyeceğiz."

- "Bilim dünyası ve yükseköğretim alanı hızla değişiyor"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da üniversitelerine yerleşen her 3 öğrenciden birinin üniversiteyi ilk sırada tercih ettiğini ve 50 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Üniversitenin yenilikçi ve öncü bir eğitim kurumu eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde kalite anlayışını benimseyen yaklaşımını sürdürdüğünü anlatan Güran, "Hacettepe Üniversitesi olarak önümüzdeki yıllarda yükseköğretim alanında yaşanan değişimi anlayarak ve yaşanan rekabet sürecini ayak uydurarak öğrencilerimize ve toplumumuza en iyi eğitim ve araştırma ortamı sağlama sorumluluğunu taşıdığınızın bilincindeyiz." dedi.

Yüksek öğretimde dijitalleşmenin, eğitim anlayışını, öğretim yöntemlerini ve araştırma süreçlerini yeniden tanımladığı bir süreçte olunduğunu aktaran Güran, Hacettepe Üniversitesi olarak gelecek dönemde önemli bir sorumluluk taşıdıklarının farkında olduklarını dile getirdi.

Bilim dünyası ve yükseköğretim alanının hızla değiştiğini belirten Güran, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde bireyselleşmiş öğrenme modellerine, uzaktan eğitime, yapay zeka destekli değerlendirme sistemlerine ve yükseköğretimin veriye dayalı karar alma araçlarla yönetilmesine ihtiyaç giderek artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yükseköğretim alanında değişim konusunda hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak çok önemli atılımlar yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Üniversite yönetimi olarak kurumsal kapasitemizi arttırmaya ve dijital üniversite vizyonuna uygun olarak geçtiğimiz yıllarda attığımız adımları daha güçlü şekilde atmaya devam edeceğiz."


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