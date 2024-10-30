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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilirken SABAH'tan Halit TURAN'ın haberine göre; ulaştığı bilgiye göre İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 20:57, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 21:32
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Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilirken SABAH'tan Halit TURAN'ın haberine göre; ulaştığı bilgiye göre İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ahmet Özer'in evinde ve Belediye binasında polis ekiplerinin arama yapılmıştı.

Soruştura detayları arasından, örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlarda, Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görüldüğü yer aldığı ortaya çıkmıştı.

ARAMA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edilmişti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmanın, Diyarbakır Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan bir PKK'lıdan elde edilen dokümanlarda adının geçmesi sonucunda 2016'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMAYA DAİR DETAYLAR

Dosyanın şüpheli Ahmet Özer'in İstanbul'da ikamet etmesi sebebiyle Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisine varıldı.

Bunun beraberinde şüpheli Özer'in 10 yıllık iletişim trafiği incelendiği ve emniyet tarafından hazır edilen tüm raporların iki gün önce (28 Ekim) dosyaya eklendiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın on yıldır devam etmediğini, şüphelinin incelenen iletişim trafiğinin on yıllık süreç olduğuna dair açıklamada bulundu.

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM

Öte yandan SABAH'tan Halit TURAN'ın haberine göre; ulaştığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.

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