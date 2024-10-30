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Ali Eroğlu: Uykuya Değil Uyanışa İhtiyacımız Var!

Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 51. Olağan Büyük Kongresi öncesinde veteriner hekimlik mesleğinde yaşanan sorunlara çözüm önerileri sundu. Meslektaşları için kapsamlı bir çağrıda bulunan inisiyatif, meslek onurunun korunması, kurumsal güçlenme ve adil temsiliyetin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kongre öncesi Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi adına açıklama yapan Ali Eroğlu, Mevcut yönetimin "Meslekte Uyanış" sloganıyla yola çıktığını, aksine bir "uykuya dalış" durumunun yaşandığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 10:23, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 22:30
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Ali Eroğlu: Uykuya Değil Uyanışa İhtiyacımız Var!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 51. Olağan Büyük Kongresi, 23-24 Kasım 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Kongre öncesi Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi adına açıklama yapan Ali Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin mevcut yönetim süreçlerine yönelik eleştirilerini dile getirdi ve meslektaşlarının haklarının korunması için birlik olma çağrısında bulundu.

Ali Eroğlu, gazetecilerin sorularını cevaplarken de güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, "Kongreler bir araya gelme, değerlendirme, muhasebe yapma ve geleceğe yönelik adımlar belirleme zeminleridir. 51. Dönem Kongremizin, meslektaşlarımızın temsil edilmesi, kurumsal gücün pekiştirilmesi ve meslek onurunun korunması adına bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz," dedi.

Son yıllarda meslektaşlarının karşılaştığı sorunların arttığını belirten Eroğlu, eğitim kalitesindeki düşüşten istihdam ve özlük haklarına kadar pek çok konuda eksiklikler bulunduğunu vurguladı. Özellikle emekli veteriner hekimlerin sosyal ve mali haklarındaki olumsuz tabloya dikkat çeken Eroğlu, "Veteriner hekimler ülkemiz sağlığı için temel sağlık hizmetlerini sunuyor, ancak hak ettikleri yere ulaşmada zorluklarla karşılaşıyorlar," şeklinde konuştu.

Eroğlu, mevcut yönetimi eleştirerek, "Maalesef bu süreçte, meslek örgütümüzün nasıl yönetilmemesi gerektiğini gördük. Yeni yönetim, verdiği 22 maddelik sözlerin bir tanesini bile yerine getiremedi," ifadelerini kullandı. Mevcut yönetimin "Meslekte Uyanış" sloganıyla yola çıktığını hatırlatan Eroğlu, aksine bir "uykuya dalış" durumunun yaşandığını belirtti.

Ali Eroğlu, "Geçmişte yarım kalan bu yolculuğa, kaldığımız yerden devam etmek üzere yola çıkarken, nerede kalmıştık diye sorarken, neden tekrar yola çıktığımızı ifade etmek istiyorum" diyerek başkan adaylığı gerekçelerini şöyle sıraladı:

. Meslek dinamiklerimizin, 2 yıl önce bıraktığımız noktadan çok daha geriye gitmesine vicdanımız elvermediği için,
. Uzun yıllar verdiğimiz mücadelelerin sonuçlarını almaya başladığımız noktadan geriye dönüşü gördüğümüz için,
. Uygulamaya geçirilmeyen, altı doldurulmamış, içi boş sloganlarla meslek sorunlarımızın çözülmediğini gördüğümüz için,
. Meslekte uyanış iddiasıyla yola çıkanlar, mensuplarımıza meslekte uykuya dalışı seyrettirdikleri için,
. TVHB bir siyasi parti değildir. Mesleki haklarımız muhalefet anlayışıyla hareket etmekle korunamayacağı için,
. Mesleğin saygınlığının korunmasını, layık olduğu şekilde temsilini gerçekleştirecek bir tecrübe ve iradeyi mevcut yönetimde göremediğimiz için,
. İdeolojik yaklaşımların öncelendiği, yapılan işlerde mesleki kaygıların değil ideolojik sonuçların hedeflendiği bir yönetim anlayışına mesleğimizi kurban etmemek için,
. Meslek kuruluşu yöneticilerinin görevinin şahsi çıkar ve hesap peşinde koşmak değil, mesleğin onur ve haysiyetini korumak, mesleki sorunların çözümü olması gerektiği için,
. TVHB Merkez Konseyi'nin çalışmalarında en önemli ihtiyaç olan güven ve samimiyeti geri getirmek için,
. Karşıtlıklarla değil, diyalog ve uzlaşı ile ön yargısız, çözüm odaklı yaklaşımları yeniden tesis etmek için,
. TVHB 'nin saygınlığını ve temsil edilme noktasında oluşan olumsuz algıları düzeltmek için,
. TVHB'nin 6343 Sayılı Kuruluş Kanununda tanımlanan misyonunu gerçekleştirmek ve farkındalığını ortaya koymak için,
. Geçmişte yaptığımız çalışmalar ile ; tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile güven ve saygınlık içerisinde yürütülmekte olan ve mesleğimizin menfaatleri açısından olumlu yönde ilerleyen ilişkilerin tekrar başlatılabilmesi için,
. Polemik değil, iş üretecek, halkı ve meslektaşı için çalışacak bir yönetim anlayışı için,
. İlk defa geçmişte bizim dönemimizde gerçekleşen, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programlarında veteriner hekimlik hizmetleri konusunda işbirliği yapılacak kuruluş olarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin tanımlanması şeklindeki büyük bir kazanımın devamının getirilmesi için,
. Tek sağlık uygulamaları konusunda disiplinler arası çalışmaların yapılacağı, işlevsel yapıların oluşturulması için doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulması çalışmalarının sürdürülmesi için,
. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmek üzere hazırlanan raporda, Tek Sağlık, Kamu yapılanması, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim (veteriner hekimlik eğitimi), Veteriner Hekimlikte Uzmanlık, İş hayatında veteriner hekimlere destek gibi konular temel politika önerileri olarak yer almıştı. Unutulan bu değerli çalışmaların takibi için,
. E-reçete, İTS, ATS, sağlıkta şiddet, veteriner hekimlik eğitiminde yapay zeka ve dijitalizasyon kırsal kalkınma destekleri içerisinde veteriner hekimlerin de yer alması, tek sağlık, hayvan refahı, pet kimliklendirme, işletme odaklı veteriner hekimlik, kamuda istihdam, Fiili Hizmet Zammı (yıpranma payı), uzmanlık(VUS), gibi konularda son dönemde tamamen unutulan çalışmaların titizlikle sürdürülmesi için,
. Mesleğimizin ihtiyacı olan, yeni açılımların, konjonktürel değil kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesi için,
. Ve her şeyden önemlisi, güzel ülkemizin her köşesinde, onuruyla mesleğini icra eden veteriner hekimler için ben ve arkadaşlarım yola çıkmayı bir sorumluluk addettik.

Ali Eroğlu ve Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi, 51. Olağan Kongre'de yapılacak seçimlerde aday olduklarını duyurarak, geçmiş dönemde başlatılan çalışmaların devam ettirilmesi, mesleki kazanımların geri alınmaması ve meslek onurunun korunması için yönetim değişikliğinin şart olduğunu ifade etti.

Eroğlu, "Mesleğimizin, meslektaşlarımızın daha iyi temsil edilmesi için, ideolojik değil, çözüm odaklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Mesleki dayanışmayı güçlendirerek, mesleğimizi layık olduğu seviyeye taşıyacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

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