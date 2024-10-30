Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, Serik'ten Manavgat istikametine seyir halindeki O.Ç'nin kullandığı otomobilin yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlattığı tespit edildi.

Ambulansın geçişine izin vermedi, o anlar kameraya da yansıdı

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