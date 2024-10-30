'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Esenyurt Belediye Başkanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar
Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar
41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor
41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yine sağlıkta şiddet: Doktora makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı
Yine sağlıkta şiddet: Doktora makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
Hac kurası yarın çekilecek
Hac kurası yarın çekilecek
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı
Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı
Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
Ana sayfaHaberler

'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında "Anne Yüksel Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "İddia edildiği üzere jandarma nezaretinde kan örneği alınmamış, konudan haberdar olan ekiplerimiz konuyu Cumhuriyet Savcılığına hazırladıkları tutanakla iletmiştir" denilidi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 23:07, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 23:07
Yazdır
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran?ı arama çalışmaları kapsamında "Anne Yüksel Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ekim'de bir televizyon kanalında yayınlanan haberde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında, "Jandarmanın nezaretinde anne Yüksel Güran'dan kan örneği alındığı ve alınan örneğin iki şahsa Narin'in bulunmasında kullanılmak üzere teslim edildiği" yönünde bilginin yer aldığı hatırlatıldı.

Arama çalışmaları devam ederken aile bireylerinin kendi istek ve kararlarıyla Yüksel Güran'ın kan örneğini ambulansa gelerek aldırdığı ve haberde belirtilen iki kişiye verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 ambulans görevlilerinin bu olayla ilgili jandarma ekiplerimizi bilgilendirmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle konuyu Cumhuriyet Savcısına iletmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla da adli işlem yapılmak üzere tutanak hazırlanmıştır. İddia edildiği üzere jandarma nezaretinde kan örneği alınmamış, konudan haberdar olan ekiplerimiz konuyu Cumhuriyet Savcılığına hazırladıkları tutanakla iletmiştir. Haberdeki iddialar yanıltıcıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber