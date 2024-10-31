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Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 07:17, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:20
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Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok

Işıkhan, Beyaz TV'de yayımlanan "Akılda Kalsın" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Bakan Işıkhan, şu yanıtı verdi:

"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatan Işıkhan, "Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Biz, her zaman emeklilerimizin yanında olduk." dedi.

Işıkhan, bir soru üzerine asgari ücretin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve çalışma hayatının temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Asgari ücretin, hükümet veya Bakanlığın tek başına belirlediği bir süreç olmadığını dile getiren Işıkhan, "İnşallah 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu aralık ayının başında toplamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

- Belediyelerin SGK prim borçları

Belediyelerin SGK prim borçlarına değinen Işıkhan, belediyelerden son birkaç haftada 7,9 milyar lira nakit ödeme aldıklarını söyledi.

Işıkhan, bunun kat kat fazlasını da taksitlendirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belediyelerin araçlarına ya da bankadaki hesaplarına hemen ipotek koymuyoruz. Bizimle iletişime geçen çok sayıda belediye oldu. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimizle iletişim kalıplarını kurduk. Bir belediye bize bir adım attığında, biz Bakanlık olarak 10 adım atıyoruz. 31 Mart'ta 96 milyar lira olan tüm belediyelerimizin borçları, şu an 140 milyara ulaşmış durumda çünkü her gün faiz ekleniyor. Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Belediye başkanlarımıza buradan duyuru yapmak istiyorum: Bunları faiziyle de eninde sonunda tahsil edeceğiz."

"Yeni nesil çalışma neyi kapsıyor? Mesela haftada bir gün izni var diyelim, o izin iki güne mi çıkartılacak? Nasıl bir esnek çalışmadan bahsediliyor?" şeklindeki soru üzerine Bakan Işıkhan, şu cevabı verdi:

"Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini, daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek.

İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma..."

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