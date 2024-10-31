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Bakanlık harekete geçti! Çalışabilir durumda olup sosyal yardım alana takip

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında sosyal yardımdan faydalanan bireylere ve engellilere yönelik bir dizi yeni uygulamalar hayata geçirecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 07:34, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:19
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Bakanlık harekete geçti! Çalışabilir durumda olup sosyal yardım alana takip

Buna göre sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği uygulamaları yaygınlaştırılacak ve çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları tespit edilerek istihdama kazandırılmak üzere İŞKUR sistemine kaydedilecek. Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ve istihdam edilen kişilerin, işveren sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bunun yanı sıra sosyal yardımlarda dağınıklık giderilecek ve etkinlik artırılacak. Sosyal yardımların aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanmasına yönelik tasarlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine ilişkin maliyet projeksiyonları hazırlanarak alternatif modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda önümüzdeki yıl mevcut mevzuatta değişikliğine gidilecek. Sosyal yardımlarda etkinliğin artırılması için kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımının ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Aile Bilgi Sistemi ve e-Belediye sistemi arasındaki entegrasyon artırılacak. Böylelikle sosyal yardımda hakkaniyet korunmuş olacak. Engelli bireyler için ise kamu spotları, sosyal medya gibi araçlarla çalışma hayatında yer alma hakkı ve bu konuda işveren ve çalışanlarca alınabilecek tedbirlere yönelik bilgi ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

İşverenler açısından bürokratik prosedürler azaltılacak ve kontenjan takibinin etkinliği artırılacak. Engellilerin iş gücü piyasasına uyumunu artırmak için kendi işini kurma hibe projeleri başvuru sürecinde tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri verilecek.

EMRAH ÖZCAN

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