Hırvatistan'da YKS'ye giren sporculardan güzel haber

Üniversite sınavına Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de giren genç millilerden iyi haber var. Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir ilke imza atıldı. Maçları üniversite sınavına denk geldiği için milli takım oyuncuları, haziran ayında YKS'nin Hırvatistan Zagreb'de yapılmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu konuyu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirdi. Yazışmalar sonunda 10 sporcunun sınava Zagreb'de girmesine, sınav kitapçıklarının Hırvatistan'a götürülmesine karar verildi. Sınav için özel salon ayarlandı ve özel gözetmen eşliğinde gençler imtihana girdi.

NEREYİ KAZANDILAR?

Yerleştirme işlemleri tamamlanmasının ardından 'hangi üniversiteyi kazandılar' sorusu cevabını buldu. Zagreb'te sınava giren 10 sporcunun 7'si üniversiteli oldu.

Emir Yaşar-Nişantaşı Üniversitesi/Spor Yöneticiliği, Efe Akman-Haliç Üniversitesi/Antrenörlük, Kağan Arıcan-Akdeniz Üniversitesi/Öğretmenlik, Muhammed Sinan Kaya-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Antrenörlük, Eren Paşahan-Haliç Üniversitesi-Antrenörlük, Recep Yalın Dilek-Nişantaşı Üniversitesi/İş Sağlığı ve Güvenliği, Ege Arslan-Ege Üniversitesi/Antrenörlük bölümüne yerleşti.

MAHMUT ÖZAY