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Bir testle 300 milyonluk mirasa ortak oldu

İzmirli evli işadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu, 10 yıl önce ev kadını N.A.'yla evlilik vaadi vererek ilişki yaşadı. Yıllar sonra bu ilişkiden olan kızıyla bir araya gelen Bekiroğlu, nüfusa alma işlemini reddetti. Mahkeme yoluyla yapılan DNA testi sonucu, kızı 300 milyonluk servete ortak etti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 08:25, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 08:17
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Bir testle 300 milyonluk mirasa ortak oldu

İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi işadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce bekar olan ev kadını N.A.'yla (40) birliktelik yaşadı. İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bekiroğlu öz kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı.

MANEVİ TAZMİNAT

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti. Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.

'2 DAİRE VEREYİM DAVAYI ÇEKİN' TEKLİFİ

SABAH'A konuşan avukat Varol Turbay, "İsmail Hakkı Bekiroğlu, müvekkilime, davayı geri çekmesi durumunda 2 daire vermeyi teklif etti. Ancak biz geri çekmedik ve babalık davasını kazandık.

Babalığın benimsenmemesi nedeniyle 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtık. Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar. Dava 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Tuana'nın özel sağlık sorunu var. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı var" dedi.

EMLAK KRALI

İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina ve işhanı bulunan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi.

Ceyhan TORLAK


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