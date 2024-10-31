65 yıllık kumaş devi iflas etti

Finansmana ulaşım sorunuyla başa çıkamayan firmalar iflas bayrağı çekiyor. Geçen yıllarda mali darboğaza giren Türkiye'nin 65 yıllık kumaş üreticisi Emek Kumaş, konkordato ilan etmesinin ardından mali tablolarını iyileştiremedi ve resmen iflas etti.

Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi, 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Emek Kumaş Dış Ticaret İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin iflasına hükmettiğini duyurdu. Böylece Emek Group, çatısı altında faaliyet yürüten iştiraklerine ait 500 milyon liralık toplam borçla birlikte batmış oldu. Şirket, Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor gibi dünyanın önde gelen giyim devleri için üretim yapıyordu.