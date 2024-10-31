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Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 10:28, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:29
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Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 yükselişle 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olarak kaydedildi.

Turizm gelirinin yüzde 14,7'si ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 62 dolar olduğu görüldü.

Temmuz-eylül döneminde turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 10,9 oldu. Paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarken yeme içme harcamaları yüzde 2,2 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 7,6 azalış gösterdi.

Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 71,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

- Turizm gideri yüzde 22,5 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 10,3 yükselerek 3 milyon 286 bin 105 kişiye ulaşırken kişi başı ortalama harcama 570 dolar oldu.

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