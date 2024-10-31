2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 10:34, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:34
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.