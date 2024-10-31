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Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmaya, Bolez markası ile faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ'nin de dahil edilmesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 11:33, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:33
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Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulca, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) hakkında, aralarında rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla ocak ayında soruşturma açıldığı anımsatıldı.

Beyaz et sektörüne ilişkin soruşturma süreci devam ederken mayıs ayında Lezita, Beypiliç, Şenpiliç ve Keskinoğlu tarafından gönderilen uzlaşma metinlerinin kurulca kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, uzlaşmayla sonlandırılması sebebiyle idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandığına işaret edilerek, Beypiliç'e 244,6 milyon lira, Keskinoğlu'na 108 milyon lira, Lezita'ya 277,9 milyon lira ve Şenpiliç'e 357,7 milyon lira olmak üzere 4 teşebbüse 988,2 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

Kurulun haziranda aldığı karar uyarınca Akpiliç Ticaret Ltd. Şti., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ ve Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin de soruşturmaya dahil edilmesine karar verildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Soruşturmaya son olarak sektörde Bolez markasıyla faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ'nin de dahil edilmesine karar verilmiştir. Soruşturma süreci halihazırda devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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