Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuştu.

Altun'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Geçen hafta yaşadığımız TUSAŞ'a, TUSAŞ'ın fedakar çalışanlarına yönelik terör saldırısı. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Emniyet güçlerimizin terör saldırısına müdahale ettiği sıralarda, biz sosyal medyada neredeyse terör propagandasına eşdeğer görüntülere maruz kaldık. Aynı görüntüler, aynı görseller maalesef konvansiyonel medyada da yayınlandı.

Bu yayınların, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir. O süreçte elbette o görüntüleri servis edenler de, yayılmasını temin edenler de suçludur ve devletimizin ilgili birimleri bu süreci aydınlatmak için de titiz bir soruşturma yürütmektedir.

Milletimiz de bu konuda son derece hassastır. CİMER'e yapılan başvurularda halkımızın aynı hassasiyeti paylaştığını görüyoruz. Son 6 ay içerisinde CİMER'e yapılan başvurular içinde 76 bin 400 başvuru medyadan ve sosyal medyadan ilkeli ve sorumlu yayıncılık talebinde bulunuyor.

Halkımızın gösterdiği bu hassasiyet doğrultusunda, ben bir kez daha, medya kuruluşlarımızı ve sosyal medya platformlarını, yukarıda zikrettiğim medya etik ilkelerine uygun, sorumlu yayıncılığa davet ediyorum.

Kuşkusuz tam da bu noktada kamu görevlilerine yönelik bir hatırlatmamız olmalı. Kamu görevlilerimizin vazife esnasında kendilerine tevdi edilmiş yahut bir şekilde ulaşmış oldukları her bilgiyi, kendi namusları bilip, kendilerine kamu adına emanet edilmiş bilgiler olarak görmeleri gerekir.

Her ne sebeple olursa olsun, bu bilgi ve görsellerin kontrolsüz paylaşımı, kamu çalışanlarımız eliyle yaygınlaştırılması hem etik dışıdır hem suçtur!

Kamu görevlilerimiz ve medya mensuplarımız başta olmak üzere, herkesi bu konuda daha özenli olmaya davet ediyorum.