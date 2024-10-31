Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vaka için merkeze bağlı Duruçay köyüne giden ambulanstaki doktor F.A, acil tıp teknisyeni M.A. ve ambulans şoförü N.K'ye bir kişi saldırdı.

"Beyaz kod" veren ekip, olay yerinden, görevlerini başka bir ekibe devrederek ayrıldı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekibimiz ihbar üzerine ambulansla ivedi olay yerine hareket ederek, kısa sürede olay yerine varmışlardır. Hastaya acil müdahaleye başlama esnasında, olay yerindeki kişilerden biri tarafından, fiziksel şiddet uygulanmak suretiyle şiddete maruz kalmışlardır. Ekibimiz 112 Komuta Kontrol Merkezi ile irtibatlı olarak, akabinde 'beyaz kod' vermiş, olay yerini başka bir ekibe devrederek olay yerinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Sağlık başta olmak üzere her alanda şiddetin karşısında yer alan bir anlayışla, bu tür kabul edilemez olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz."

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.