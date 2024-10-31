Aydın'da FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı
Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 16:03, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:03
AYDIN (AA) - Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan kişi tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.D. (58) polis tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.