'Terör örgütlü' dolandırıcılık tuzağı! Yaşlı adamı banka çalışanı kurtardı

Olay Gemlik ilçesinde yaşandı. Kredi çekmek için gişeye başvuran şahsın hareketlerinden şüphelenen banka çalışanları durumu polis ekiplerine iletti.

Polis ekipleri banka şubesine intikal ettiğinde, 62 yaşındaki F.Ç.'ye telefonla ulaşan şahısların 'adın terör olaylarına karıştı' diyerek banka şubesine gidip yüklü miktarda kredi çekmesini istediklerini tespit etti.

Ekipler, dolandırılmak üzere olan şahsı konu ile ilgili bilgilendirdi ve dolandırmaktan kurtardı.