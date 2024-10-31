Jose Mourinho idmanda sakatlandı

"Genç koçlara ders; Asla oyuncularla aynı renk giymeyin... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler"

Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti.

Fenerbahçe idmanında teknik direktör Jose Mourinho, İsmail Yüksek'le çarpışınca hafif bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Portekizli teknik adamın tesisten sekerek çıktığı görüldü.

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