Baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek öldü
Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 17:19, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:20
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta yaşayan Kübra K, 7 aylık bebeği Yusuf K'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.
Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.