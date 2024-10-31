TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret hakkında değerlendirmede bulunan Turan, "Orta yolu bulmak zorundayız. Asgari ücreti beklenen enflasyona göre yaparsak adil olmuyor. Asgari ücreti gerçekleşen enflasyona göre yaparsak programı bozuyor" dedi.

Turan, birkaç ay enflasyonu belirli rakamlarda görmek gerektiğini, 2025 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimi görebileceğimizi söyledi. Turan ayrıca ekonominin biraz daha soğuması gerektiğini belirtti. Turan, "2025'in ilk 6 ayı zor geçer, aylık TÜFE'yi yüzde 1,5- yüzde 2'de birkaç ay görmeliyiz" diye ekledi.

Turan, "Elektrikte faturanın yüzde 60-70'ini devlet ödüyor bu sürdürülebilir değil. Rekabetçi kur ve ucuz işgücüyle Türkiye'nin rekabet gücü artmaz.Mali tarafta kamuda verimlilik ve tasarrufu görmemiz gerekiyor. Açtığımız kamu tasarruf paketleri milli gelirin binde 2'si. Faktör verimliliğimiz 15 yıl düşüyor, katma değerli üretimi artırmalıyız. İhracatçıların finansmana erişiminde ciddi problem görmüyorum" dedi.