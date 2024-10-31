Hazine 630,4 milyar TL iç borçlanma planlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisine göre Hazine 630,4 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Buna göre, Hazine, Kasım ayında toplam 119,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 225,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.

Aralık ayında toplam 67,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 125 milyar TL'lik iç borçlanma planlayan Hazine, 2025 yılı Ocak ayında da toplam 217,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 280,2 milyar TL'lik iç borçlanmaya gidecek.