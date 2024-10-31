Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ndeki tedavi sonuçları açıklandı

2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Ana sayfaHaberler

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ndeki tedavi sonuçları açıklandı

Çankırı'da astım ve KOAH hastalarının Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada gördükleri tedavilerden olumlu sonuç alındığı bildirildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer: "Hastalarımız neredeyse iki katı daha fazla rahat nefes alabilir hale geldiler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 19:59, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 20:00
Yazdır
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ndeki tedavi sonuçları açıklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da astım ve KOAH hastalarının Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada gördükleri tedavilerden olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Çankırı Valiliği koordinesinde Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ve Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından uygulanan, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek 15 gün boyunca tuz mağarasında tedavi gören 15 astım ve KOAH hastasının tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilimsel sonuçlar açıklandı.

Karatekin Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan Karatekin Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Erhan Buru ve Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, proje hakkında bilgi verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer, hastaların sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada, 12 KOAH, 2 astım bronşit hastasına tedaviye başlamadan önce çeşitli testler uygulandığını söyledi.

Yapılan testlerde değerlerle ilgili puan ortalamasının 3,2 olduğunu, 15 günlük tedavinin ardından yapılan aynı testte puan ortalamasının 1,7'ye düştüğünü belirten Değer, "Bu şu demek, hastalarımız neredeyse iki katı daha fazla rahat nefes alabilir hale geldiler. İkinci bir test uyguladık, KOAH hastaları değerlendirme skalası diye. Burada da hastaların öksürüğünden hastanın balgamından, rahat uyuyup uyumamasından, merdivenleri çıkarken nefes darlığı yaşamasına kadar KOAH hastalığını değerlendiren bir skalaydı bu. Bu skalada, hastalarımız ilk geldiğinde ortalama 22 iken, 15 gün sonra tedavi bittiği zamanki değer 13'e düştü, bu da KOAH hastalarımızın değerlendirilmesinde KOAH hastalarının daha rahat semptomlarını yaşıyor olmalarıyla ilgili bir sonuç anlamına geliyor." dedi.

Üçüncü değerlendirmede hastaların yaşam kalitelerini de ölçmek istediklerini anlatan Değer, "Yaşam kalitesi ölçeğinde hem fiziksel hem de mental boyutu vardı. İkisinde de son 15 gün içerisinde yaşam kalitelerinde çok ciddi bir şekilde artış tespit ettik. Bunların dışında 6 dakika yürüme testi yapıldı hastalara, ortalamamız 347 metre iken 15 günlük seans sonunda ortalamamız 402 metreye çıktı. Bu da 6 dakika içerisinde daha fazla yürüyor olmalarının bilimsel bir ölçütüydü." ifadelerini kullandı.

Dahiliye uzmanı Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ali Özkurt da hastalarda yaşanan olumlu değişimler hakkında bilgi verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber