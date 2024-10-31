Muğla açıklarında 38'i çocuk 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde can sallarındaki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37'si yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 3 can salındaki 38'i çocuk 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koyda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilip, durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.