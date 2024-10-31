BioNTech aşısı akciğer kanserinin seyrini ne kadar etkiliyor?

Kanserle Dans Derneği, akciğer kanseri farkındalık ayı kapsamında kanser hastaları ve yakınlarının ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırmaya göre akciğer kanseri hastaları ücretsiz diyetisyen desteği ve psikolojik destek hizmeti talep ediyor. Dernek ayrıca 10 milyonu aşkın izleyiciye ulaştığı webinarları bünyesinde kurduğu KDD Akademi kapsamında kamuoyunun hizmetine sundu.

Kanserle Dans Derneği kamuoyunu bilgilendirmek için sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyor

Kanser hastaları ve yakınlarına güvenilir ve güncel bilgi erişimi sağlamak için KDD Akademi'yi kuran Kanserle Dans Derneği, kamuoyunda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için bilinçlendirme çalışmalarını önceliklendirdiğini belirtiyor. Dernek tarafından yapılan araştırmada ayrıca hastaların, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezleri'nden (KETEM) haberdar olduğu ancak bu merkezlerden yararlanmadığı, bu durumun ise erken tanı ve teşhisi zorlaştırdığı ortaya konuldu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan verilere göre sigara kullanımı, yanlış beslenme, obezite ve fiziksel aktivitesizliğin kanser riskini artırdığını anımsatan dernek, 2040 yılında akciğer kanseri sıklığı ve ölümlerinde yüzde 50'nin üzerinde artış beklendiğini de belirtti.

Etkinlik kapsamında sorularımızı yanıtlayan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci, dünyanın ilk akciğer kanseri aşısını anlattı. Demirci, BioNTech tarafından geliştirilen Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede denenmeye başlayan dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı olarak bilinen "BNT116"nın akciğer kanseri tedavisinin seyrini değiştirebileceğini ifade etti. Demirci, "Bağışıklık sistemi üzerinden bir yanıt oluşturduğumuzda bu yanıtlar daha kalıcı ve uzun soluklu olabiliyor. Ayrıca yan etkileri de çok fazla olmuyor. Bu tam olarak hastalar için aradığımız bir yaklaşım. Çalışmalara heyecanla dahil olup, sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

mRNA akciğer kanseri aşısı sürecindeki gelişmeler nelerdir?

Ağustos ayında dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi başlatıldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, en yaygın akciğer kanseriyle mücadele etmek ve tekrarını önlemek için tasarlanan aşının testlerine başladı.

2024 Ağustos ayı itibariyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkede dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemelerini başlattı.

BioNTech tarafından geliştirilen ve BNT116 olarak bilinen aşı, en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (NSCLC) hedef almak üzere tasarlanmıştır. Bağışıklık sistemini NSCLC'ye özgü tümör belirteçlerini tanıması ve saldırması için eğiterek kanser hücrelerini ortadan kaldırmayı ve tekrarlamalarını önlemeyi amaçlamaktadır.

İngiltere, ABD, Almanya, İspanya ve Türkiye'de gerçekleşen deneme, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Akciğer kanseri, dünya çapında kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor ve her yıl yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden oluyor ve özellikle ileri vakalarda sağ kalım oranları düşük.

Faz 1 klinik denemesi, altı tanesi İngiltere'de olmak üzere 34 araştırma merkezinde yürütülüyor. Guardian'a göre, ilk İngiltere hastası Salı günü aşıyı aldı ve bu, çalışmada kritik bir dönüm noktası oldu.

Erken evreden ileri veya tekrarlayana kadar çeşitli evrelerde akciğer kanseri olan yaklaşık 130 hasta, aşıyı immünoterapiyle birlikte alarak deneye katılacak. BNT116'da kullanılan mRNA teknolojisi, COVID-19 aşılarındakine benzerdir ve geleneksel kemoterapinin aksine, sağlıklı olanları korurken bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırmaya teşvik ederek çalışır.

The Guardian'ın haberine göre, University College London Hastaneleri'nden Siow Ming Lee'nin de aralarında bulunduğu uzmanlar, bu deneyi kanser araştırmalarında "çok heyecan verici yeni bir dönemin" başlangıcı olarak görüyor.

İlk katılımcılardan biri olan Londra'dan 67 yaşındaki bilim insanı Janusz Racz, bilimi ilerletmeye olan inancı nedeniyle deneye katıldı. Mayıs ayında teşhis konulan Racz, yeni tedavinin kanserini ortadan kaldırmasına ve etkili kanser tedavileri geliştirme yönündeki küresel çabalara katkıda bulunmasına yardımcı olmasını umuyor. Haftada birden fazla enjeksiyon ve ardından bir yıl boyunca periyodik dozlar içeren sıkı bir tedavi rejimine girecek.

Deney ilerledikçe araştırmacılar, aşının akciğer kanserinin tekrarlamasını önlemedeki etkinliğini göstermeyi ve potansiyel olarak onu dünya çapında standart bir tedavi haline getirmeyi amaçlıyor.

Bu girişim, akciğer kanserine karşı mücadelede potansiyel bir oyun değiştirici olarak selamlanan, hastaların yenilikçi kanser tedavileri için klinik çalışmalara hızlı bir şekilde dahil edilmesini amaçlayan daha geniş kapsamlı bir NHS planının parçasıdır.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Bilim Bakanı Lord Vallance, aşının binlerce hayat kurtarma potansiyeline dikkat çekerek, denemeye ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

Racz ise tedavisinin tamamlanmasının ardından koşuya geri dönebileceği ve Londra Maratonu'nu tamamlama hedefini gerçekleştirebileceği konusunda umutlu.

Bu çalışma, akciğer kanseri araştırmalarında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve tedavi sonuçlarını değiştirme ve dünya çapında hastalara yeni umut sunma potansiyeline sahip.