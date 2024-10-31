TÜİK'ten Dış Ticaret İstatistikleri'ne düzeltme

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), bugün açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri Eylül Haber Bülteni'nin hazırlanma sürecinde mükellefler tarafından geçmiş aylara yönelik gümrük beyannamelerinde yapılan düzeltme işlemlerinin istatistiklere yansıtılması sırasında teknik bir aksaklık meydana geldiğini ve ocak-ağustos dönemi verilerinin eksik yayımlandığını bildirdi.

TÜİK'ten, "Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteninde Düzeltme" başlığıyla açıklama yapıldı.

Kurum ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan dış ticaret istatistiklerine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31.10.2024 tarihinde yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteni'nin hazırlanma sürecinde mükellefler tarafından geçmiş aylara yönelik gümrük beyannamelerinde yapılan düzeltme işlemlerinin, istatistiklere yansıtılması sırasında teknik bir aksaklık meydana gelmiş ve ocak-ağustos dönemi verileri eksik yayımlanmıştır. Söz konusu eksiklik giderilerek haber bülteni yeniden yayımlanmıştır. Eylül 2024 verilerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."



