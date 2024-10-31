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Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 22:21, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 22:23
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Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülen adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özel'den erken seçim çağrısı

Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, yargıyı tehdit etmenin kimsenin hakkı ve haddi olmadığını ifade etti.

Anayasa'nın 138. maddesine göre, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu hatırlatan Tunç, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini söyledi. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmanın adil yargılamayı etkilemeye çalışmak anlamına geldiğini ve bunun hukuk devleti ile bağdaşmadığını belirtti.

Tunç, bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışların hukuk devletinde asla korunamayacağını vurguladı.

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