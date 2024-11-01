İlk sınavda dökülmüşlerdi! Hukuk fakültelerine yeni düzenleme

Türkiye'de sayıları 90 civarında olan ve her sene binlerce mezun veren hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için düğmeye basıldı.

Mayıs ayında çıkarılan yeni yönetmelikle adli ve idari yargıda hakim ile savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti. İlki eylül ayında yapılan yeni sınav sistemi kapsamında 9 binden fazla adaydan 70 baraj puanını aşanların oranı yüzde 42'de kalmıştı. İdari yargıda ise bu oran; yüzde 1,2 olmuştu. İmtihanlardaki bu düşük başarı ile hukuk fakültelerinin sayısı ve bu fakültelerde verilen eğitim de tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı programında, hukuk fakültelerine yönelik atılacak yeni adımlara yer verildi. Bu doğrultuda hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması aşamalı yükseltilecek.

Etkili bir öğrenim metodu olarak hukuk klinikleri, hukuk fakültelerinde yaygınlaştırılacak. Hukuki dayanak oluşturma ve yöntem bilimi tüm hukuk fakültelerinde zorunlu ders haline getirilecek.