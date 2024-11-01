Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıldaki zam oranları, ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 olarak kaydedildi. 3 aylık toplam enflasyon ise 8,93 olarak kayıtlara geçti.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKIYOR



Yıl sonu enflasyon tahminleri çerçevesinde emeklilerin ne kadar zam alacağını değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Yüzde 41,5'lik enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkını hesapladığımız zaman yüzde 13,46 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hükümetin OVP'de öngörmüş olduğu enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki yıl yüzde 13,46 oranında zam almaları söz konusu olacak. Buna göre bir hesaplama yaptığımız zaman kök ücreti 11 bin lira olan emekliye yüzde 13,46 zam yapıldığı takdirde maaşı 12 bin 500 liranın altında kalmakta. Özetle OVP'de öngörülen yüzde 41,5'lik enflasyon farkı gerçekleşirse kök maaşı 11 bin liranın altında olanlara sıfır zam söz konusu. Bu durumda bu emeklilerimiz mevcut 12 bin 500 lirayı almaya devam edecekler" ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 15 SENARYOSU



Enflasyon beklenti anketlerinin değerlendirmelerini de paylaşan Karakaş "Enflasyon yıl sonunda yüzde 43'ün üzerinde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 oranında bir zam söz konusu olacak. Bu yüzdeye göre hesaplama yaptığımız zaman bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Yani yüzde 15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10 bin 870 lira olan emekliler sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalacaklar" diye konuştu.

KÖK MAAŞ BİLMECESİ



Kök maaş uygulaması sebebiyle 4 milyon civarında emeklinin maaşının 11 bin liranın altında kalacağını ve sıfır zamla karşı karşıya kalacağını ifade eden Karakaş "Ancak biz bu 12 bin 500 liralık taban maaşın en az 15 bin liraya yükseltilmesini bekliyoruz" dedi.