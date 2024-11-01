Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini söyledi.

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti.

İLLER BAZINDA ÇALIŞMA

"Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi Şubat 2025'te kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz.

Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1.200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

AKKUYU İÇİN GERİ SAYIM

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile enerji başlığı altında da görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı. Putin ile Akkuyu ve İstanbul'da doğalgaz merkezi kurulması konularının görüşüldüğünü anlatan Bayraktar, Akkuyu'da ilk reaktörün 2025 yılı sonunda devreye alınacağını kaydetti.

Arada istenmeyen gecikmeler olduğunu ifade eden Bayraktar, Alman Siemens firmasının sipariş edilen parçaları Rusya'ya uygulanan ambargoyu bahane ederek göndermemesinin süreci geciktirdiğini belirtti.

Bayraktar, "Girişimimiz ile Alman tarafı Siemens'in ekipmanını Türkiye'ye teslim edeceklerini ifade etti. Sonra da hemen akabinde Rosatom'a mektup gönderdiler.

Ama Rus tarafı kritik eşiğin aşıldığını karşı tarafa bildirdi. Çünkü bu sırada Çin'den sipariş verdiklerini ve inşaatı da Çin'den gelecek ekipmana göre yeniden yaptıklarını anlattılar. Burada hassasiyetle üzerinde durulması gereken husus güvenilirliktir, itibardır. Dolayısıyla Siemens'in burada yaptığı en önemli yanlış güvenilirlikle alakalı" diye konuştu.

RUSYA İLE PAKET ANLAŞMA

Doğalgazla ilgili olarak ise Rusya ile üç konunun gündemlerinde olduğunu anlatan Alparslan Bayraktar, "Bir tanesi Doğalgaz Ticaret Merkezi. Bir diğeri Rusya ile doğalgaz fiyatı konusu. Türkiye olarak bize özel bir fiyat istiyoruz. Ayrıca 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Burada bir paket anlaşma geliştirmek lazım. 2025 içerisinde Botaş- Gazprom ortaklığındaki bir şirket bu ticaret platformunu işletecek. Bir mutabakat zaptı gönderdik onlara bu süreç içerisinde. Sayın Putin de Gazprom'a bu yönde talimat vereceğini tekrar teyit etti Cumhurbaşkanımıza" dedi.

SİNOP VE TRAKYA İÇİN 3 ÜLKE İLE KONUŞULUYOR

Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun yanı sıra Türkiye'de iki adet daha nükleer santral yapmak üzere çalışmalar bulunduğunu anlatırken, "Akkuyu ile birlikte Sinop ve Trakya'da da dörder adet yani toplamda 12 adet reaktör yapma hedefimiz var. Bu yeni santraller için Rusya, Çin ve Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ülkelerin içerisinde herkesin kendi artıları ve eksileri var. Yani Rusya'ya baktığınız zaman Akkuyu'da inanılmaz bir tecrübe geliştirdiler. Ülkede ciddi bir insan kaynağı oluşturdular ama dezavantaj ne olur derseniz Rusya'nın bir yaptırımla karşılaşması halinde projenin gecikmesi söz konusu olabilir" dedi

1 MEGAVATLİK GES KURANA ÇED MUAFİYETİ OLSUN

Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için süper izin dönemini başlatacaklarını da anlatan Bakan Bayraktar, "Yenilenebilirde her yıl 2000-2500 megavat olacak şekilde ve 12 yılın sonunda 30 bin megavata ulaşacak uluslararası yarışma sürecinin ihaleleri olacak. Bunu hızlandırmak için süper izin çalışmalarımız olacak. Çevre Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığımızla oralarda büyük bir süreç var. Mesela ödevlerimizden bir tanesi ÇED muafiyeti olsun diyoruz. 1 megavatlık güneş santrali kurana ÇED muafiyeti olsun. Bunu söylerken, ÇED'i inkar edelim demiyoruz. Avrupa'daki, Almanya'daki örnekleri bu noktada ne tarafa gidiyorsa onu söylüyoruz" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK