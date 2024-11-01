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AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim

Ak Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Seçim tarihi olarak ise 2028 Mart ayı öne çıkıyor.

Haber Giriş : 01 Kasım 2024 08:35, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:34
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AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim

EKONOMİ Gazetesi TBMM muhabiri Besti Karalar'ın haberine göre; Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun da şimdilik tek yolu, Meclis'in seçim tarihinden önce, seçim kararı almasıyla mümkün. Ancak kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim değil, ama tarihi erkene çekilmiş seçim kararıyla mümkün olacağı konuşuluyor. Bunda da 2027 yılında karar alınması, seçimin de 2028'de yapılması öne çıkıyor.

Diğer bir yol da Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesini sağlamak. Ancak Anayasa değişikliği en zayıf ihtimal. Tek yol Meclis kararı.

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında yapılırsa Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi mümkün değil. Ancak Meclis Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini 14 Mayıs'tan önce bir tarihe alırsa mümkün.

Meclis, geçen seçimlerde olduğu gibi erken seçim değil ama tarihi erken tarihe çekilmiş seçim senaryolarını konuşuyor.

'2027'de karar, 2028 Mart gibi seçim'

AK Parti kulislerinde Türkiye'nin bir erken seçimle değil, seçimlerin birkaç ay öncesine çekilmesiyle seçime gidebileceği senaryolarını konuşuluyor. Geçen seçimlerde olduğu gibi Türkiye seçime zamanında gitmeyecek, erken seçim de olmayacak.

2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı da tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmaların önünü kesmek için Anayasal yetkisini kullanmış, seçim kararını Meclis'in feshedilmesi yoluyla almıştı. O dönem, iktidar, bunu erken seçim değil 'güncelleme' olarak yorumlamıştı. Şimdi aynı yolun Meclis kararı ile denenmesi gündemde.

AK Parti kaynaklarına göre, "Meclis, 2027 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs yerine Mart ayında yapılması kararı alır. O zaman bu, erken seçim olmaz tarihi erkene çekilmiş seçim olur" senaryolarını konuşuyor.

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