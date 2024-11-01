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Seyhan-2 ve Yüreğir hidroelektrik santralları özelleştirilecek

Seyhan-2 ve Yüreğir hidroelektrik santrallarının, kullandıkları taşınmazlarla birlikte "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 08:47, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:49
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Seyhan-2 ve Yüreğir hidroelektrik santralları özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'daki Seyhan-2 ve Yüreğir hidroelektrik santralları ile bunlar tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde özelleştirilecek.

"İşletme hakkının verilmesi" yöntemiyle yapılacak özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 60 bin lira, geçici teminat bedeli 8 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler 18 Aralık'a kadar tekliflerini verebilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihale sonuçlandırılacak.

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