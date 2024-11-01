İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında mesleki ve teknik ortaöğretimde yerel ihtiyaçlar ile sektör talepleri doğrultusunda yurt genelindeki okullarda yeni alanlar açacak. Buna göre her şehir kendi bünyesinde değerlendirilecek. Bakanlık; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'ler, TOBB, İlgili Meslek Örgütleri ve STK'larla iş birliği yapacak. İl düzeyinde sektöre uygun alanların bulunduğu okullar oluşturulması amacıyla yeni alanlar açılacak ve güncelliğini yitirenler ise kapatılacak.

ÖZEL BURSLAR VERİLECEK



Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla da adımlar atılacak. Bu kapsamda işletme ekosistemi içinde eğitim almasını sağlamak ve eğitim ortamlarını güncel teknoloji ile buluşturmak için "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" benzeri yeni iş birliği modelleri oluşturulacak. İşgücü piyasası ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki uyumun geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak. Öncelikli sektörlerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs, eğitim desteği gibi çeşitli teşvik mekanizmaları uygulanacak. Bakanlıklar, kurum, kuruluşlar ve ilgili sektörlerle yapılan protokoller kapsamında mesleki teknik eğitim kurumu öğrencilerine özel burs verilmesi sağlanacak. Mesleki eğitimde ders seçimi dahil karar alma süreçlerine özel sektörün ve ailelerin katılımı da sağlanacak.

ÖĞRENCİLERİN OKULDAN KOPMALARINA TEDBİR



Özel sektörle iş birliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimde bölüm ve alan bazında ihtiyaç planlaması yapılacak. Buna göre de bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak. Mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek. Okuldan kopma riski olan çocukların eğitim sistemi içerisinde kalmaları ve eğitim dışına çıkan çocukların da yeniden eğitim sistemine döndürülmesi için ise bir takip mekanizması kurulacak. Öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerinin izleneceği bu mekanizma ile önleyici tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer aile çocuklarının eğitime erişimleri kapsamında hazırlanacak il ve ilçe eylem planları sıkı takibe alınacak.

EMRAH ÖZCAN