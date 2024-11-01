İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
İlk sınavda dökülmüşlerdi! Hukuk fakültelerine yeni düzenleme
İlk sınavda dökülmüşlerdi! Hukuk fakültelerine yeni düzenleme
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi

Mesleki ve teknik eğitim 2025 yılında yeniden şekillendirilecek. Okullardaki alanlar ihtiyaca göre kapanıp açılacakken, öğrenci başarısını artırmak için takip mekanizması da kurulacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:59
Yazdır
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında mesleki ve teknik ortaöğretimde yerel ihtiyaçlar ile sektör talepleri doğrultusunda yurt genelindeki okullarda yeni alanlar açacak. Buna göre her şehir kendi bünyesinde değerlendirilecek. Bakanlık; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'ler, TOBB, İlgili Meslek Örgütleri ve STK'larla iş birliği yapacak. İl düzeyinde sektöre uygun alanların bulunduğu okullar oluşturulması amacıyla yeni alanlar açılacak ve güncelliğini yitirenler ise kapatılacak.

ÖZEL BURSLAR VERİLECEK

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla da adımlar atılacak. Bu kapsamda işletme ekosistemi içinde eğitim almasını sağlamak ve eğitim ortamlarını güncel teknoloji ile buluşturmak için "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" benzeri yeni iş birliği modelleri oluşturulacak. İşgücü piyasası ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki uyumun geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak. Öncelikli sektörlerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs, eğitim desteği gibi çeşitli teşvik mekanizmaları uygulanacak. Bakanlıklar, kurum, kuruluşlar ve ilgili sektörlerle yapılan protokoller kapsamında mesleki teknik eğitim kurumu öğrencilerine özel burs verilmesi sağlanacak. Mesleki eğitimde ders seçimi dahil karar alma süreçlerine özel sektörün ve ailelerin katılımı da sağlanacak.

ÖĞRENCİLERİN OKULDAN KOPMALARINA TEDBİR

Özel sektörle iş birliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimde bölüm ve alan bazında ihtiyaç planlaması yapılacak. Buna göre de bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak. Mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek. Okuldan kopma riski olan çocukların eğitim sistemi içerisinde kalmaları ve eğitim dışına çıkan çocukların da yeniden eğitim sistemine döndürülmesi için ise bir takip mekanizması kurulacak. Öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerinin izleneceği bu mekanizma ile önleyici tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer aile çocuklarının eğitime erişimleri kapsamında hazırlanacak il ve ilçe eylem planları sıkı takibe alınacak.

EMRAH ÖZCAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber