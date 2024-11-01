İstanbul'da FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü FETÖ'nün askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 10:41, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin 15 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.