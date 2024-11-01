Öğretmenler öğrencileriyle doğada ders yapıyor

Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
Vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellef ilan edilecek
Vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellef ilan edilecek
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenler öğrencileriyle doğada ders yapıyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Oymapınar köyünde görev yapan öğretmenler, derslerin bir bölümünü evlerin bahçelerinde ve açık alanda işleyerek öğrencilerini hem doğayla buluşturuyor hem de çevre bilinci edinmelerini sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 11:47, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:47
Yazdır
Öğretmenler öğrencileriyle doğada ders yapıyor

Oymapınar Köyü İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerinin derslere olan ilgisini artırmak, dersleri eğlenceli hale getirmek amacıyla "Eğitimi Doğaya Taşıyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan'ın destek verdiği proje kapsamında öğrencileri evlerin bahçelerine ve köydeki ağaçlık alanlara götüren öğretmenler, burada kitap okuyor, işledikleri konularla ilgili tekrar yapıp sorularını yanıtlıyor.

Resim derslerini de bu alanlarda işleyerek öğrencilerinin görsel hafızalarının gelişmesine katkı sunan öğretmenler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

- "Doğayla iç içe bir ortamımız var"

Sınıf öğretmeni Elif Gencer, AA muhabirine, köyde doğayla iç içe bir ortamlarının olduğunu söyledi.

Dersleri sınıfın dışına taşıyarak öğrencilerin bulundukları ortamı sevmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gencer, "Sadece okula bağlı kalmayıp doğayla iç içe eğitim yapıyoruz. Doğada etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bağda, bahçelerde özellikle görsellerden faydalanarak resim derslerimizi dışarıda yapıyoruz. Onlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz çünkü bizden gördüklerini hayata geçirecekler. Doğada ne kadar etkinlik yapıp ders işlersek hayatlarının o kadar iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları etkinlikleri herkesin görmesini ve doğa ile iç içe eğitimi sürekli kılmak istediklerini belirten Gencer, doğada eğitimin birçok faydasını gördüklerini vurguladı.

Öğrencilerin derse olan ilgisinin arttığını ifade eden Gencer, "Çocukların çevreden gördükleri şeyler hafızalarında belli bir süre sonra yok oluyor ama onlara gösterdiğimiz renkler, doğa ve ağaç çeşitleri hafızalarında çok daha kalıcı oluyor." dedi.

Öğretmenlerden Zeliha Gencer ise proje kapsamında köydeki bahçelerde çocuklarla sürekli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Açık alanda kitap okuduklarını, resim yaptıklarını, etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gencer, "Şu anda ders işlediğimiz ortamda koyunlar, keçiler ve kediler var. Doğayla iç içe bir ortamdayız. Bundan hem çocuklar hem de biz çok memnunuz. Eğitim faaliyetlerimiz güzel şekilde ilerliyor. İşlediğimiz konuların tekrarını yapıyor, soruları yanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hem eğleniyoruz hem öğretiyoruz"

Okul öncesi öğretmeni Ezgi Ekinci de okul öncesi çağın insan hayatındaki en kritik dönemlerden biri olduğunu belirtti.

Çocukların bu dönemlerdeki tüm gelişim alanlarını desteklemeye çalıştıklarını kaydeden Ekinci, şöyle konuştu:

"Bunu sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle planlıyoruz. Köyümüzde doğa ile iç içe etkinlikler planlıyoruz. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz ve kitap okuma saatlerimizi dışarıda planlıyoruz. Hareket eğitimimizin tamamını bütün okulla dışarıda gerçekleştiriyoruz. Doğanın tadını çıkarıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler daha kalıcı oluyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber