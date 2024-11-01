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Vali'den 'burs iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; "'Aranızda Sayın Valim bu burs ne ki iki haftalık kahve masrafı bile etmez' diyenleriniz vardır. Olsun gençler, yeter ki kahve fincanlarında umut, dostluk, hayat biraz da enerji olsun." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 11:57, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:57
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Vali'den 'burs iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt

Erzincan Valiliği tarafından himaye edilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı "Akademik Destek Bursu" programı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen törenle takdim edildi.

Erzincan Valiliği tarafından himaye edilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı "Akademik Destek Bursu" programı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı konuşmada; "'Aranızda Sayın Valim bu burs ne ki iki haftalık kahve masrafı bile etmez' diyenleriniz vardır. Olsun gençler, yeter ki kahve fincanlarında umut, dostluk, hayat biraz da enerji olsun. Günün sonunda en güzel dostluklar, en sıcak sohbetler o kahve molalarında kuruluyor. En derin hayaller o fincanlarda şekilleniyor." dedi.

Vali Aydoğdu'nun konuşmasında yer verdiği sanatçıların salonda çalınması katılımcılar tarafından alkışla karşılandı.

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