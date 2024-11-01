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Genç Sağlık Sen: Silah, kesici ve delici aletlerin hastanelere sorulması engellensin

Genç Sağlık Sendikası İstanbul İl Başkanı Orhan Oktar; "Sağlık kurumlarında güvenlik denetimlerinin artırılmasını, özellikle girişlerde X-ray cihazlarının etkin kullanılmasını ve ateşli silah, kesici/delici aletlerin hastanelere sokulmasının engellenmesini talep ediyoruz," dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 12:26, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:53
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Genç Sağlık Sen: Silah, kesici ve delici aletlerin hastanelere sorulması engellensin

İstanbul Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından, Genç Sağlık Sendikası İstanbul İl Başkanı Orhan Oktar ve sendika yönetimi, hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Mehmet Şahin Kaplan ve 4 No'lu Şube Başkanı Adar Kızıl'ın da katıldığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Genç Sağlık Sendikası İstanbul İl Başkanı Sayın Orhan Oktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaralanan hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tekrardan sormak istiyoruz: Yaşamla ölüm arasında mekik dokuyan sağlık çalışanlarımız her defasında ölümle burun buruna mı geleceklerdir? Türlü tehdit ve hakaretlere mi maruz kalacaklardır? Emekçilerimize bu zulmü reva gören vandallara hak ettikleri caydırıcı cezalar ne zaman verilecektir?"

Sağlık çalışanlarının kamu hizmetlerinin güvenliği açısından kritik önemde olduğuna vurgu yapan Oktar, hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtti. "Sağlık kurumlarında güvenlik denetimlerinin artırılmasını, özellikle girişlerde X-ray cihazlarının etkin kullanılmasını ve ateşli silah, kesici/delici aletlerin hastanelere sokulmasının engellenmesini talep ediyoruz," diyen Oktar, sağlıkta şiddetin önlenmesi adına caydırıcı cezaların gerekliliğine dikkat çekti.
Genç Sağlık Sendikası olarak şiddete uğrayan meslektaşlarını yalnız bırakmayacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirten Oktar, "Şiddetin her türlüsüne karşı duracak, sağlık çalışanlarımız için mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz," ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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