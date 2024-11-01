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Narin cinayetinde tutuklu sanıkların HTS kayıtları dosyaya girdi

Tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasındaki raporda, dar alan baz çalışmasına göre sanıkların cinayetin işlendiği gün bulundukları adreslere yer verildi.Raporda, sanıkların 21 Ağustos'ta 14.28'den itibaren Tavşantepe Mahallesi'nde tespit edildikleri mevkilere ilişkin krokiler de yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 22:48, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 22:48
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Narin cinayetinde tutuklu sanıkların HTS kayıtları dosyaya girdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanacağı dava dosyasında, sanıkların cinayetin işlendiği gün HTS kayıtlarına göre tespit edildikleri adreslere yer verildi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, 3 bilirkişi tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor da yer aldı.

Raporda, sanıkların 21 Ağustos'ta 14.28'den itibaren Tavşantepe Mahallesi'nde tespit edildikleri mevkilere ilişkin krokilere de yer verildi.

- Tavşantepe Mahallesi'ndeki ana baz ve yan bazlar belirlendi

Raporda, bilirkişilerce sanıkların HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne gidildiği, baba Arif Güran'ın ikameti çevresinde, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın ikameti ve çevresi, ara yollar, Uzunbahçe tarafında bulunan tarlası ile mahalledeki okul ve Kur'an kursu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş ve çıkış istikametindeki ana baz ve yan bazların tespitinin yapıldığı belirtildi.

- Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 15.10 ile 15.40 arası bir arada oldukları tespiti

Söz konusu bölgelerde yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin hazırlanan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"21 Ağustos'ta anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de ikametinde olduğu, 16.39'a kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, ikameti dışında bir yerde olmadığı değerlendirilmektedir. Salim Güran'ın aynı gün 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de Arif Güran'ın ikametine geldiği ve giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran'ın ikametine girdiği ve 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar ile 21 Ağustos günü 15.10 ile 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu ve birlikte oldukları değerlendirilmektedir. Enes Güran'ın aynı gün 14.30 sıralarında ikametinde bulunduğu, 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, 15.57 sıralarında Salim Güran'ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar da bu adres civarında bulunduğu değerlendirilmektedir. Nevzat Bahtiyar'ın olay günü 15.08'de Salim Güran ile telefonla görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği ve 15.35'e kadar burada olduğu daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi."

- Salim Güran'ın 22.47'den 22.55'e kadar Narin'in cesedinin gizlendiği yerde olduğu belirlendi

Raporda, "Salim Güran'ın HTS kayıtlarına göre olay günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer aldı.

Salim Güran'ın ifadesinde, 21 Ağustos'ta Uzunbahçe köyüne gittiğini beyan ettiği anımsatılan raporda, yapılan çalışmalarda olay günü ya da gecesi Uzunbahçe köyüne gitmediği, 19 Ağustos'ta saat 13.28 sıralarında söz konusu mevkideki mısır tarlasında bulunduğu, 13.57 sıralarında Uzunbahçe köyüne doğru hareketlendiği, 14.00 sıralarında Uzunbahçe köyünde olduğu, aynı gün 14.11 sıralarında bu köyden ayrılıp, 14.15 sıralarında mısır tarlasına geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

- Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın birlikte hareket ettikleri iddianamede yer almıştı

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, HTS kayıtlarına ilişkin şunlar kaydedilmişti:

"Olay günü anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de telefonu kapandığında ikametinde olduğu, 15.38'de telefonu açıldığında yine ikametinde olduğu, ağabey Enes Güran'ın 14.30'da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, 15.41'de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu, amca Salim Güran'ın 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de ahırın oraya geçiş yaptığı ve 16.10'a kadar Arif'in evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın 15.08'de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif?in ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif'in evine geldiği evde bulunduğu, 15.35'e kadar Arif'in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edilerek, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri değerlendirilmiştir."

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